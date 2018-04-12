Уроженка Алтайского края проведёт матч в составе сборной России по футболу?

Воспитанница алтайской школы футбола Анна Беломытцева вошла в состав сборной страны и в ближайшее время наденет форму национальной команды. В минувшее воскресенье, 1 апреля, девушка вылетела в Сараево (Босния и Герцеговина), где пройдёт подготовка к двум матчам отборочного турнира чемпионата мира-2019.

Первая игра состоится в четверг, 5 апреля. В этот день наши девушки сразятся с командой-хозяйкой. Соперницы встретятся на поле Тренировочного центра ФФБГ в Зенице. А вот 9 апреля россиянки в Астане проведут матч со сборной Казахстана.