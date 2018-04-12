Уроженка Алтайского края проведёт матч в составе сборной России по футболу? 

Воспитанница алтайской школы футбола Анна Беломытцева вошла в состав сборной страны и в ближайшее время наденет форму национальной команды. В минувшее воскресенье, 1 апреля, девушка вылетела в Сараево (Босния и Герцеговина), где пройдёт подготовка к двум матчам отборочного турнира чемпионата мира-2019.
Первая игра состоится в четверг, 5 апреля. В этот день наши девушки сразятся с командой-хозяйкой. Соперницы встретятся на поле Тренировочного центра ФФБГ в Зенице. А вот 9 апреля россиянки в Астане проведут матч со сборной Казахстана.
В общей сложности тренерский штаб сборной России вызвал 21 девушку. Среди них уроженка Алтайского края Анна Беломытцева — воспитанница Андрея Андрейцева (Троицкое) и Оксаны Жбанниковой (Барнаул, СШОР Алексея Смертина). В этом сезоне Анна выступает за команду Высшего дивизиона Чемпионата России «Рязань-ВДВ». По словам специалистов, у Беломытцевой очень хорошие шансы выйти на поле в предстоящих матчах.