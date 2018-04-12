Тренер вратарей Давыдов останется в штабе сборной России по хоккею на ЧМ в Дании 

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Тренер вратарей Рашит Давыдов остается в штабе сборной России по хоккею и будет работать с командой на чемпионате мира в Дании. Об этом ТАСС сообщил Давыдов.
В четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что исполнять обязанности главного тренера национальной сборной на чемпионате мира в Дании будет Илья Воробьев. Олег Знарок, который возглавлял сборную России на протяжении последних четырех лет, будет консультировать команду. При Знарке Давыдов работал тренером вратарей сборной. Также ранее стало известно, что Харийс Витолиньш, входивший в тренерский штаб сборной России, не поедет на чемпионат мира.
"Насколько мне известно, мы все остаемся. Никаких перестановок и изменений не планируется. 16 апреля начинаем подготовку к чемпионату мира", — сказал Давыдов.
Знарок возглавлял сборную России с 2014 года, его контракт с командой заканчивается 31 мая 2018 года. Контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года. Под руководством Знарка российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014) и олимпийскими чемпионами (2018).
Воробьев является тренером олимпийской сборной России. С мая 2012 года он работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга», а в октябре 2015 года был назначен главным тренером команды. В первом же сезоне у руля магнитогорцев Воробьев в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, который ранее выигрывал в качестве ассистента тренера в сезоне-2013/14. В 2017 году Воробьев вместе с командой дошел до финала турнира, где проиграл СКА, а в ноябре 2017 года он покинул пост главного тренера «Металлурга».
Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Соревнования начнутся 4 мая, финал турнира пройдет 20 мая.