Тренер вратарей Давыдов останется в штабе сборной России по хоккею на ЧМ в Дании

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Тренер вратарей Рашит Давыдов остается в штабе сборной России по хоккею и будет работать с командой на чемпионате мира в Дании. Об этом ТАСС сообщил Давыдов.

В четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что исполнять обязанности главного тренера национальной сборной на чемпионате мира в Дании будет Илья Воробьев Олег Знарок , который возглавлял сборную России на протяжении последних четырех лет, будет консультировать команду. При Знарке Давыдов работал тренером вратарей сборной. Также ранее стало известно, что Харийс Витолиньш, входивший в тренерский штаб сборной России, не поедет на чемпионат мира.

"Насколько мне известно, мы все остаемся. Никаких перестановок и изменений не планируется. 16 апреля начинаем подготовку к чемпионату мира", — сказал Давыдов.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 года, его контракт с командой заканчивается 31 мая 2018 года. Контракт старшего тренера Харийса Витолиньша заканчивается 30 апреля 2018 года. Под руководством Знарка российские хоккеисты стали чемпионами мира (2014) и олимпийскими чемпионами (2018).

Воробьев является тренером олимпийской сборной России. С мая 2012 года он работал в тренерском штабе магнитогорского «Металлурга», а в октябре 2015 года был назначен главным тренером команды. В первом же сезоне у руля магнитогорцев Воробьев в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, который ранее выигрывал в качестве ассистента тренера в сезоне-2013/14. В 2017 году Воробьев вместе с командой дошел до финала турнира, где проиграл СКА, а в ноябре 2017 года он покинул пост главного тренера «Металлурга».

Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Соревнования начнутся 4 мая, финал турнира пройдет 20 мая.