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Гатиятулин и Кудашов вошли в тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею
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Гатиятулин и Кудашов вошли в тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин и бывший главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов вошли в тренерский штаб олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) перед матчами Евровызова с командой Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Россияне сыграют в Йевике с норвежцами 14 и 15 апреля под руководством и. о. главного тренера основной сборной Ильи Воробьева. В тренерский штаб также входят Олег Браташ и Александр Колобков (тренер вратарей).
Кудашов возглавлял «Локомотив» с 2015 года до начала октября 2017 года.
В четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что исполнять обязанности главного тренера национальной сборной на чемпионате мира в Дании будет Воробьев. Олег Знарок, который возглавлял сборную России на протяжении последних четырех лет, будет консультировать команду.
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