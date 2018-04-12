Гатиятулин и Кудашов вошли в тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин и бывший главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов вошли в тренерский штаб олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) перед матчами Евровызова с командой Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Россияне сыграют в Йевике с норвежцами 14 и 15 апреля под руководством и. о. главного тренера основной сборной Ильи Воробьева. В тренерский штаб также входят Олег Браташ и Александр Колобков (тренер вратарей).
Кудашов возглавлял «Локомотив» с 2015 года до начала октября 2017 года.
В четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что исполнять обязанности главного тренера национальной сборной на чемпионате мира в Дании будет Воробьев. Олег Знарок, который возглавлял сборную России на протяжении последних четырех лет, будет консультировать команду.