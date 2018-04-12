Мы все больны гандболом: за ростовских гандболисток болеют в Китае

Китайский школьник Чан Жао прислал ГК «Ростов-Дон» трогательное письмо. Мальчик с рождения прикован к инвалидному креслу, однако всей душой любит спорт. «Я один из многочисленных поклонников вашего клуба мирового уровня и рад быть его частью. Матчи часто смотрю через Интернет, благодаря вам узнал много гандбольных звезд. С „Ростов-Доном“ я разделяю счастливые и печальные моменты» — написал мальчик в письме. Он рад подружиться с девушками гандболистками и просит прислать ему футболку и фото команды с автографами.

Пресс-служба клуба рассказала, что конечно же отправит долгожданные подарки в Китайскую Народную Республику. Ведь Чан Жао по праву может войти в фанатскую сборную.