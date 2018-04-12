Ещё
Мы все больны гандболом: за ростовских гандболисток болеют в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мы все больны гандболом: за ростовских гандболисток болеют в Китае 

Деловое сообщество 3 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Китайский школьник Чан Жао прислал ГК «Ростов-Дон» трогательное письмо. Мальчик с рождения прикован к инвалидному креслу, однако всей душой любит спорт. «Я один из многочисленных поклонников вашего клуба мирового уровня и рад быть его частью. Матчи часто смотрю через Интернет, благодаря вам узнал много гандбольных звезд. С „Ростов-Доном“ я разделяю счастливые и печальные моменты» — написал мальчик в письме. Он рад подружиться с девушками гандболистками и просит прислать ему футболку и фото команды с автографами.
Пресс-служба клуба рассказала, что конечно же отправит долгожданные подарки в Китайскую Народную Республику. Ведь Чан Жао по праву может войти в фанатскую сборную.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовские гандболисты – в финале чемпионата России Ростов-на-Дону примет Финал Четырех Кубка России В центре Ростова 1 мая пройдут спортивно-массовые мероприятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США45
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Сборная РФ установила новый антирекорд248
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение