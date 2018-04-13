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Сборная России прибыла в Йевик на матчи с Норвегией
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Сборная России прибыла в Йевик на матчи с Норвегией 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сборная России прибыла в норвежский город Йевик, информирует пресс-служба ФХР. 14 и 15 апреля команда сыграет против сборной Норвегии.
Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) для матчей против Норвегии.
​Гатиятулин и Кудашов присоединились к тренерскому штабу олимпийской сборной России
Национальная сборная России прибыла в норвежский город Йёвик, где 14 и 15 апреля сыграет против сборной Норвегии. А вот и первые кадры с тренировки нашей команды 👇 📷 https://t.co/AYQwtRAefH pic.twitter.com/beuRcgPAaA
— Хоккей России (@russiahockey) 13 апреля 2018 г.
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