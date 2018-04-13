Сборная России прибыла в Йевик на матчи с Норвегией

Сборная России прибыла в норвежский город Йевик, информирует пресс-служба ФХР. 14 и 15 апреля команда сыграет против сборной Норвегии.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) для матчей против Норвегии.

​Гатиятулин и Кудашов присоединились к тренерскому штабу олимпийской сборной России

Национальная сборная России прибыла в норвежский город Йёвик, где 14 и 15 апреля сыграет против сборной Норвегии. А вот и первые кадры с тренировки нашей команды 👇 📷 https://t.co/AYQwtRAefH pic.twitter.com/beuRcgPAaA

— Хоккей России (@russiahockey) 13 апреля 2018 г.