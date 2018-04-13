Виталий Мутко: Поспешность решения ФХР с тренером сборной настораживает

«На самом деле, такая поспешность иногда настораживает, — приводит ТАСС слова Мутко. — Когда ключ к решению этого вопроса находится и у руководства клуба, и у руководства ФХР, то это плохо.

Как я понимаю, они проводят идею базового клуба, и что если в клубе есть главный тренер, то он должен быть и главным тренером сборной. Это решение самой федерации, но Министерство спорта его еще не рассматривало».

Напомним, накануне стало известно о том, что главный тренер сборной России Олег Знарок не будет работать с командой на чемпионате мира в Дании.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Илья Воробьев

Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России сыграет в Копенгагене в группе A с Францией (4 мая), Австрией (6 мая), Белоруссией (7 мая), Чехией (10 мая), Швейцарией (12 мая), Словакией (14 мая) и Швецией (15 мая).