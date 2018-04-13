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Роман Павлюченко: Начали хоронить сборную России, но мы выйдем из группы на ЧМ-2018
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Роман Павлюченко: Начали хоронить сборную России, но мы выйдем из группы на ЧМ-2018 

Советский спорт 6 часов назад
«Пускай мы не будем попадать на чемпионаты мира и Европы, но будем играть своими футболистами и будем любить их такими, какие они есть. Я против того, чтобы раздавать паспорта для вызова в сборную.
Какого одного игрока я взял бы в сборную из других национальных команд? Никого! Себя? Тоже нет. Я уверен, что на чемпионате мира мы выйдем из группы. Это задача номер один. А то уже пошли разговоры, что мы не выйдем из группы, начали хоронить сборную. Зная Черчесова, скажу, что это человек, который может настроить команду и подготовить хорошо физически», — сказал Павлюченко в эфире «Серебряного дождя».
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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