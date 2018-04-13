Ещё
«Казаночка» сравняла счет в серии полуфинала за 5-8-е места ЧР с МБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Казаночка» сравняла счет в серии полуфинала за 5-8-е места ЧР с МБА 

Р-Спорт 5 часов назад
«Казаночка» нанесла поражение МБА (Москва) во втором матче серии полуфинала за 5-8-е места чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 85:75 (13:25, 26:21, 20:14, 26:15) в пользу гостей. В первой игре МБА одержала победу — 77:66. Решающая игра состоится 16 апреля в Казани.
Подмосковная «Спарта энд К» в пятницу победила курскую «Инвенту» на чужой площадке со счетом 58:51 и выиграла серию — 2-0. В первом матче команда из Видного также оказалась сильнее — 68:53.
Р-Спорт: последние новости
Россия поделила 11-12-е места с Австралией на этапе Мировой серии по регби-7 Харрисон/Сок принесли сборной США победу над бельгийцами в матче 1/4 финала Davis Cup Шведские керлингисты в восьмой раз стали чемпионами мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение