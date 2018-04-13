«Казаночка» сравняла счет в серии полуфинала за 5-8-е места ЧР с МБА

«Казаночка» нанесла поражение МБА (Москва) во втором матче серии полуфинала за 5-8-е места чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 85:75 (13:25, 26:21, 20:14, 26:15) в пользу гостей. В первой игре МБА одержала победу — 77:66. Решающая игра состоится 16 апреля в Казани.

Подмосковная «Спарта энд К» в пятницу победила курскую «Инвенту» на чужой площадке со счетом 58:51 и выиграла серию — 2-0. В первом матче команда из Видного также оказалась сильнее — 68:53.