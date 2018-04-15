«Олимпиец» проиграл «Зениту-2» в первом матче на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апреля. / ТАСС /. Нижегородский «Олимпиец» со счетом 0:1 проиграл санкт-петербургскому «Зениту-2» в домашнем матче 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Этот матч стал первым, сыгранным на стадионе «Нижний Новгород», где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Единственный гол на 59-й минуте забил полузащитник «Зенита-2» Николай Прудников

"Зенит-2" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице ФНЛ. Санкт-петербургский клуб набрал 31 очко в 33 матчах. «Олимпиец» занимает 15-е место, в активе команды 34 очка.

В следующем матче «Зенит-2» 21 апреля на своем поле примет самарские «Крылья Советов». «Олимпиец» в тот же день на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

"Стадион Нижний Новгород" рассчитан на 45 тыс. зрителей. До начала чемпионата мира на арене пройдут еще два тестовых матчах. 28 апреля «Олимпиец» примет «Ротор— Волгоград», 6 мая — владивостокскую «Луч-Энергию».

Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.