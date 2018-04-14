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«Челси» впервые с 2002-го года выиграл матч АПЛ, в котором уступал в счете в два мяча
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«Челси» впервые с 2002-го года выиграл матч АПЛ, в котором уступал в счете в два мяча
Soccer News
29 минут назад
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Soccer News
В последний раз подобный подвиг «аристократы» совершили в игре с «Чарльтоном» почти 16 лет назад, выиграв ее также со счетом 3:2. Тогда командой руководил нынешний наставник «Нанта» Клаудио Раньери.
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