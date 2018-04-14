Оливье Жиру: «Я предпринял много попыток забить мяч в ворота»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру отметил, что команда продемонстрировала характер и крепкий командный дух в матче против «Саутгемптона» (3:2) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Он добавил, что старался забить как можно больше мячей.

— Я предпринял большое количество попыток отправить мяч в ворота, — цитирует пресс-служба английской премьер-лиги Жиру. — Мне очень хотелось помочь команде вернуться в игру во втором тайме. Мы продемонстрировали сильный характер и командный дух.

"Челси" после 33 матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в своем активе 60 очков.