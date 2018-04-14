Сборная России завоевала два золота ЧЕ в прыжкам на двойном мини-трампе

Российские спортсмены завоевали две золотые медали во второй день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку. Мужская и женская сборные выиграли командные соревнования на двойном мини-трампе.

В аналогичных соревнованиях у женщин россиянки Софья Богданова, Дана Садкова, Дарья Солкина и Полина Троянова с минимальным преимуществом одолели британок и представительниц Португалии.

Прыжки на двойном мини-трампе. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины. Команды

1. Россия — 116,900. 2. Португалия — 112,200. 3. Испания — 105,400.

Женщины. Команды

1. Россия — 102,800. 2. Великобритания — 102,300. 3. Португалия — 101,100.