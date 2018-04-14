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Сборная России завоевала два золота ЧЕ в прыжкам на двойном мини-трампе
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Сборная России завоевала два золота ЧЕ в прыжкам на двойном мини-трампе 

Чемпионат.com 38 минут назад
Российские спортсмены завоевали две золотые медали во второй день чемпионата Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Баку. Мужская и женская сборные выиграли командные соревнования на двойном мини-трампе.
Мужская команда в составе Виталия Кривоноса, Василия Макарского, Александра Одинцова и Михаила Заломина уверенно опередила португальцев и испанцев.
В аналогичных соревнованиях у женщин россиянки Софья Богданова, Дана Садкова, Дарья Солкина и Полина Троянова с минимальным преимуществом одолели британок и представительниц Португалии.
Прыжки на двойном мини-трампе. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины. Команды
1. Россия — 116,900. 2. Португалия — 112,200. 3. Испания — 105,400.
Женщины. Команды
1. Россия — 102,800. 2. Великобритания — 102,300. 3. Португалия — 101,100.
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