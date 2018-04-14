Молодёжная сборная России по регби заняла третье место на чемпионате Европы

Мужская сборная России по регби заняла третье место на молодёжном чемпионате Европы, проходившем в Коимбре (Португалия). В матче за третье место россияне обыграли сверстников из Нидерландов со счётом 38:7.

В полуфинале россияне уступили испанцам. В финал вышла также сборная Португалии, обыгравшая Нидерланды.

Чемпионат Европы по регби (U20) Коимбра. Португалия Матч за 3-е место

Нидерланды — Россия — 7:38 (7:25).

Результативные действия сборной России: попытки — Потиханов, Р. Скачко, Умаров, Никитин, Пастернак; реализации — Н. Скачко (2); штрафные — Н. Скачко (3)