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Молодёжная сборная России по регби заняла третье место на чемпионате Европы
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Молодёжная сборная России по регби заняла третье место на чемпионате Европы 

Чемпионат.com 4 часа назад
Мужская сборная России по регби заняла третье место на молодёжном чемпионате Европы, проходившем в Коимбре (Португалия). В матче за третье место россияне обыграли сверстников из Нидерландов со счётом 38:7.
В полуфинале россияне уступили испанцам. В финал вышла также сборная Португалии, обыгравшая Нидерланды.
Чемпионат Европы по регби (U20) Коимбра. Португалия Матч за 3-е место
Нидерланды — Россия — 7:38 (7:25).
Результативные действия сборной России: попытки — Потиханов, Р. Скачко, Умаров, Никитин, Пастернак; реализации — Н. Скачко (2); штрафные — Н. Скачко (3)
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