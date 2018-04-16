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Илья Воробьев: матчи Еврочелленджа стали хорошей проверкой для молодежи
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Илья Воробьев: матчи Еврочелленджа стали хорошей проверкой для молодежи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал матчи команды с норвежцами в рамках Еврочелленджа. По словам специалиста, они стали хорошей проверкой для молодых игроков.
"Легких игр в сборной вообще не бывает, — отметил Воробьев, которого цитирует РИА Новости. — Нам противостояла взрослая опытная команда. Два матча Еврочелленджа с норвежцами стали хорошей проверкой для молодых ребят. Они сегодня выдержали, отработали в две стороны и дотерпели до победы".
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