Воробьев: молодые хоккеисты сборной России смогли перебороть волнение в игре с норвежцами

ТАСС , 14 апреля. Молодые хоккеисты олимпийской сборной России, ранее не игравшие на таком уровне, смогли перебороть волнение и добиться победы в матче с норвежцами. Такое мнение высказал исполняющий обязанности главного тренера сборной Илья Воробьев , для которого этот матч стал дебютным в данном качестве, его слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В субботу олимпийская сборная России в матче Евровызова одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:0. Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера команды для Воробьева. Он был назначен исполняющим обязанности 13 апреля и будет возглавлять команду на чемпионате мира 2018 года в Дании. Возглавлявший национальную команду с 2014 года Олег Знарок на чемпионате мира будет консультантом.

"У нас выступало много игроков, которые пока не играли на таком уровне, много молодых ребят. Поначалу чувствовалось волнение, потом они перебороли его, исправились и сумели добиться победы. Хорошо отыграл вратарь Игорь Шестеркин . Соперник для нашей молодой команды — очень приличный, так что будем настраивать ребят на второй матч", — заявил Воробьев.

"Впереди нас ждет Евротур. Мы уже вызвали в Новогорск (16 апреля в Новогорске начнется сбор российской команды — прим. ТАСС) ребят, которых мы хотим проверить на третьем этапе", — добавил специалист. В рамках Чешских хоккейных игр — третьего этапа Евротура сборная России проведет три матча. Россияне 19 апреля сыграют вынесенный матч этапа в Ярославле со шведами, а также встретятся с финнами (21 апреля) и чехами (22 апреля) в чешском Пардубице.

Второй матч сборных России и Норвегии в рамках Евровызова пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск.