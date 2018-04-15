Ещё
Дайер: «Очень тяжело отыграть два мяча у такой команды, как „Манчестер Сити“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дайер: «Очень тяжело отыграть два мяча у такой команды, как „Манчестер Сити“ 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер подвёл итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).
"Мы начали матч не лучшим образом. Естественно, команда планировала сыграть в другом ключе. Задача заметно осложнилась после того, как соперник забил два мяча. Когда гости оформили третий мяч, всё было решено. С соперником такого калибра необходимо играть иначе. «Манчестер Сити» вышел с правильным настроем, а отыграть два мяча у такой команды очень тяжело", — сказал Дайер в интервью Sky Sports.
"Тоттенхэм" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Сборная Сербии может отправиться на ЧМ-2018 без Настасича Бускетс включён в заявку "Барселоны" на игру с "Ромой" Матч "Рубин" - "Уфа" перенесён на 7 мая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла10
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение