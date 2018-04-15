Дайер: «Очень тяжело отыграть два мяча у такой команды, как „Манчестер Сити“

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер подвёл итоги матча с «Манчестер Сити» (1:3).

"Мы начали матч не лучшим образом. Естественно, команда планировала сыграть в другом ключе. Задача заметно осложнилась после того, как соперник забил два мяча. Когда гости оформили третий мяч, всё было решено. С соперником такого калибра необходимо играть иначе. «Манчестер Сити» вышел с правильным настроем, а отыграть два мяча у такой команды очень тяжело", — сказал Дайер в интервью Sky Sports.

"Тоттенхэм" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.