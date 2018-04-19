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«Ростов-Дон» и «Лада» выиграли первые матчи в полуфиналах Суперлиги по гандболу
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«Ростов-Дон» и «Лада» выиграли первые матчи в полуфиналах Суперлиги по гандболу 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Букмекеры.рф
Сегодня, 19 апреля, стартовали полуфинальные серии женского чемпионата России. «Ростов-Дон» дома переиграл «Астраханочку» со счётом 35:29. Вторая встреча серии до двух побед пройдёт в Астрахани в воскресенье, 22 апреля.
В другом полуфинальном противостоянии краснодарская «Кубань» на своей площадке проиграла тольяттинской «Ладе» со счетом 27:34. Второй матч между этими командами также запланирован на 22 апреля
Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Полуфиналы. Первые матчи
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) — 35:29 (15:14).
«Кубань» (Краснодар) — «Лада» (Тольятти) — 27:34 (14:16).
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