Вратарь сборной Египта Эль-Шенави из-за травмы не сыграет на ЧМ-2018

Вратарь «Замалека» и сборной Египта Ахмед Эль-Шенави не сыграет на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом футболист сообщил на своей странице в «твиттере».

Голкипер получил травму в матче чемпионата Египта с «Аль-Иттихад» (1:2). В ходе обследования врачи диагностировали у Эль-Шенави повреждение передней крестообразной связки колена. В квалификации на ЧМ-2018 вратарь принял участие в трех матчах.

Сборная Египта в финальной части чемпионата мира сыграет в группе А вместе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.