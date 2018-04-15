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Вратарь сборной Египта Эль-Шенави из-за травмы не сыграет на ЧМ-2018
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Вратарь сборной Египта Эль-Шенави из-за травмы не сыграет на ЧМ-2018 

SPORT24.ru 7 часов назад
Вратарь «Замалека» и сборной Египта Ахмед Эль-Шенави не сыграет на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом футболист сообщил на своей странице в «твиттере».
Голкипер получил травму в матче чемпионата Египта с «Аль-Иттихад» (1:2). В ходе обследования врачи диагностировали у Эль-Шенави повреждение передней крестообразной связки колена. В квалификации на ЧМ-2018 вратарь принял участие в трех матчах.
Сборная Египта в финальной части чемпионата мира сыграет в группе А вместе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.
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