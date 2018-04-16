Ещё
Вратарь сборной Египта Эль-Шенави пропустит ЧМ-2018 из-за травмы колена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь сборной Египта Эль-Шенави пропустит ЧМ-2018 из-за травмы колена 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: cafonline.com
Вратарь сборной Египта Ахмед Эль-Шенави пропустит чемпионат мира — 2018 в России из-за травмы колена. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Goal, голкипер национальной команды Египта получил разрыв передней крестообразной связки колена.
Эль-Шенави отправится в Германию для дополнительного осмотра и начала лечения.
Известно, что сборная Египта встретится с командой России на групповом этапе чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что футбольный болельщик из Египта, фанат национальной сборной Мохамед Нуфал решил поехать на мировое первенство, которое летом пройдет в России, на велосипеде.
Газета.Ru: последние новости
Россиянки завоевали бронзу в групповом многоборье на этапе КМ по художественной гимнастике Как осечки ЦСКА и «Спартака» приблизили «Локомотив» к чемпионству Хоккеист «Ак Барса» Галиев: после пропущенного гола никакой паники не было
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения3
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым19
Матч российского чемпионата открыл медведь
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение