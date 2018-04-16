Вратарь сборной Египта Эль-Шенави пропустит ЧМ-2018 из-за травмы колена

Вратарь сборной Египта Ахмед Эль-Шенави пропустит чемпионат мира — 2018 в России из-за травмы колена. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Goal, голкипер национальной команды Египта получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Эль-Шенави отправится в Германию для дополнительного осмотра и начала лечения.

Известно, что сборная Египта встретится с командой России на групповом этапе чемпионата мира — 2018.

Ранее сообщалось, что футбольный болельщик из Египта, фанат национальной сборной Мохамед Нуфал решил поехать на мировое первенство, которое летом пройдет в России, на велосипеде.