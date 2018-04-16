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Футбольный матч в Пятигорске посетил медведь
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Футбольный матч в Пятигорске посетил медведь 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дрессированный медведь Тима поприветствовал спортсменов и болельщиков на футбольном матче «Машук-КМВ» и «Ангушт». Видео его выступления набирает просмотры в соцсетях.
Перед матчем команд Пятигорска и Нальчика на футбольное поле вышел медведь. Он поаплодировал собравшимся спортсменам и болельщикам и подержал в лапах футбольный мяч. Комментатор сообщил, что дрессированному медведю Тиме выпала честь открыть Чемпионат Мира — 2018 в Москве.
Мнения пользователей по поводу устроенного шоу разделились. Пока одни умиляются повадкам дрессированного медведя, другие призывают запретить использовать животных на потеху публике.
Публикация от Пятигорск
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