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Пеле: надеюсь, сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018
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Пеле: надеюсь, сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Бывший футболист сборной Бразилии Пеле выразил надежду, что сборная Бразилии выиграет чемпионат мира — 2018, который пройдёт летом в России.
«Сборная Бразилии проиграла домашний чемпионат мира в 1950 году. Тогда я видел, как плакал мой отец. И тогда я сказал: «Отец, не плачь, я выиграю чемпионат мира для тебя». Тогда мне было 17 или 18 лет. Я никогда этого не забуду, ведь я хотел сделать отца счастливым.
К сожалению, сборная Бразилии проиграла последний домашний чемпионат мира. Но футбол — это как коробка с сюрпризом. Надеюсь, нам повезёт и мы выиграем чемпионат мира — 2018», — сказал Пеле.
Пеле трижды выигрывал чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах.
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