Пеле: надеюсь, сборная Бразилии выиграет ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле выразил надежду, что сборная Бразилии выиграет чемпионат мира — 2018, который пройдёт летом в России.

«Сборная Бразилии проиграла домашний чемпионат мира в 1950 году. Тогда я видел, как плакал мой отец. И тогда я сказал: «Отец, не плачь, я выиграю чемпионат мира для тебя». Тогда мне было 17 или 18 лет. Я никогда этого не забуду, ведь я хотел сделать отца счастливым.

К сожалению, сборная Бразилии проиграла последний домашний чемпионат мира. Но футбол — это как коробка с сюрпризом. Надеюсь, нам повезёт и мы выиграем чемпионат мира — 2018», — сказал Пеле.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах.