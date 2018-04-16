Роберто Карлос надеется, что сборная Бразилии сыграет с Россией в финале ЧМ-2018

Экс-футболист сборной Бразилии, мадридского «Реала» и «Анжи» Роберто Карлос поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«В таких турнирах очень важен менталитет команды, её психология. Думаю, сборная России как минимум выйдет из группы, а при домашней поддержке может пройти ещё дальше. Даже до финала! И там, надеюсь, ваша сборная сыграет с Бразилией. Хотя это будет непросто, учитывая, что есть ещё такие сборные, как Франция, Германия или Аргентина», — цитирует Роберто Карлоса Sport24.

Он также ответил на вопрос, приедет ли на ЧМ-2018.

«К сожалению, пока не знаю своих планов на чемпионат мира — буду занят на различных мероприятиях как посол мадридского «Реала». Но мне, конечно, хотелось бы посетить матчи бразильской сборной. Особенно финал, где как раз встретятся Россия и Бразилия!» — заявил Роберто Карлос.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё будет болеть за сборную России по футболу на ЧМ-2018.