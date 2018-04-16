Батшуайи рискует пропустить чемпионат мира-2018

Нападающий «Боруссии» Миши Батшуайи избежал перелома лодыжки — такой результат показало первичное обследование, сообщает Sport Bild. Игрок сборной Бельгии получил травму в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:2). Форвард покинул поле на носилках.

Сообщается, что точный диагноз Батшуайи будет поставлен в ближайшее несколько дней. У игрока могу быть повреждены связки. Его участие в оставшихся матчах сезона и чемпионате мира-2018 остается неясным.

Батшуайи забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10 играх чемпионате Германии. Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Бельгийцы на групповом этапе сыграют со сборными Англии, Панамы и Туниса.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу Полный календарь чемпионата мира по футболу