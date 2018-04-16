Ещё
Батшуайи рискует пропустить чемпионат мира-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Батшуайи рискует пропустить чемпионат мира-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Sports.ru
Нападающий «Боруссии» Миши Батшуайи избежал перелома лодыжки — такой результат показало первичное обследование, сообщает Sport Bild. Игрок сборной Бельгии получил травму в матче 30-го тура чемпионата Германии против «Шальке» (0:2). Форвард покинул поле на носилках.
Сообщается, что точный диагноз Батшуайи будет поставлен в ближайшее несколько дней. У игрока могу быть повреждены связки. Его участие в оставшихся матчах сезона и чемпионате мира-2018 остается неясным.
Батшуайи забил семь голов и отдал одну результативную передачу в 10 играх чемпионате Германии. Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Бельгийцы на групповом этапе сыграют со сборными Англии, Панамы и Туниса.
Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу Полный календарь чемпионата мира по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
Капитан "Труа" Ниве - автор самого возрастного гола в чемпионате Франции в XXI веке Дмитрий Шелестюков: "Очки нужны и "Спартаку", и "Каустику" Защитник сборной Сербии Настасич рискует пропустить чемпионат мира
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы21
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения3
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение