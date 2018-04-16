Мачей Рыбус: «Фаворит в нашей группе на чемпионате мира — Колумбия»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мачей Рыбус рассказал, что из команд, с которыми Польша сыграет на чемпионате мира в группе Н, самой сильной выглядит сборная Колумбии. Также на групповом этапе полякам предстоит встретиться с Сенегалом и Японией.

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— Сборные с разных континентов, с разным стилем игры, но фаворит в нашей группе — Колумбия. Мы будем биться за выход из группы, ресурс есть. А самая главная игра — первая, против Сенегала, — приводит «Р-Спорт» слова Рыбуся. — В Польше требовательны к сборной. Никто не говорит, что мы должны быть в финале или даже полуфинале. Если выйдем из группы, то попадем на Англию или Бельгию. Понятно, что они очень сильны. Но вариант невыхода из группы никто даже не рассматривает.

Первый матч сборная Польша проведет против Сенегала 19-го июня. 24-го июня поляки встретятся с колумбийцами в Казани, а 28-го июня — с японцами в Волгограде.

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