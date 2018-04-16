ФИФА не будет использовать медведя Тиму в церемонии открытия чемпионата мира

Международная федерация футбола заявила, что не будет использовать медведя Тиму, открывшего матч ПФЛ в Пятигорске, в церемонии открытия чемпионата мира 2018 года в России.

"ФИФА опровергает утверждения, что медведь (Тима) должен был участвовать в церемонии открытия чемпионата мира", — сообщает Би-би-си.

В субботу медведь Тима открыл матч 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, второй дивизион) зоны «Юг» между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани. Медведя вывели на беговую дорожку перед матчем. Животное поприветствовало болельщиков, подержало в лапах мяч.