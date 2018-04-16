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Габриэль Батистута: Сборная Аргентины не должна зависеть от одного человека
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Габриэль Батистута: Сборная Аргентины не должна зависеть от одного человека 

Советский спорт 1 час назад
«Месси способен заиграть в любом клубе мира. Когда я был игроком, то мечтал, чтобы рядом со мной играл подобный футболист. Но если мы говорим о чемпионате мира-2018 и командах, которые будут противостоять Аргентине, то сборная не должна зависеть от одного человека. Это плохо», — цитирует Батистуту официальный сайт ФИФА.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами: Исландии (16 июня, «Спартак-Арена»), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).
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