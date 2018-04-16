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Юниорская сборная России уверенно победила Швецию в выставочном матче
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Юниорская сборная России уверенно победила Швецию в выставочном матче 

Чемпионат.com 36 минут назад
Игроки юниорской сборной России сверстникам из Швеции в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира. Встреча, состоявшаяся в Челябинске, завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Российская команда играла в следующих сочетаниях:
Вратари: Мифтахов, Исаев
Галенюк — Журавлёв, Марченко — Морозов — Исхаков Малышев — Мисюль, Завгородний — Соркин — Ротенберг Охотюк — Романов, Кизимов — Жабреев — Дорофеев Замула, Зоркин — Жиляков, Спиридонов — Михайлов, Зайцев — Подколзин.
Юниорский чемпионат мира пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Сборная России сыграет в группе B, где её соперниками будут команды Чехии, Финляндии, Франции и Словакии.
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