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Назван состав мужской и женской сборных России на ЧМ по настольному теннису
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Назван состав мужской и женской сборных России на ЧМ по настольному теннису 

Р-Спорт 2 часа назад
Федерация настольного тенниса России на своем сайте опубликовала состав мужской и женской сборных России на командный чемпионат мира, который пройдет с 29 апреля по 6 мая в Швеции.
В женскую команду вошли Полина Михайлова, Яна Носкова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Анастасия Колиш. Россиянки сыграют на турнире в одной группе с командами Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции.
У мужчин на чемпионате мира выступят Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Денис Ивонин, Вильдан Гадиев и Саъди Исмаилов. В группе с командой России сыграют сборные Китая, Португалии, Бразилии, Чехии и КНДР.
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