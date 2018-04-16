Ещё
«Спартак» сыграет со «СГАУ-Саратовом» в четвертьфинале чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» сыграет со «СГАУ-Саратовом» в четвертьфинале чемпионата России 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Завершился регулярный сезон в чемпионате России-2017/18. Победитель всех чемпионатов страны XXI века «Чеховские медведи» завершили чемпионат на первом месте и встретятся в четвертьфинале с «Сунгулем».
Созданный летом 2017 года "Спартак" уступил «Медведям» только по дополнительным показателям и встретится в четвертьфинале со «СГАУ-Саратовом».
В других матчах 1/4 финала «Университет-Нева» встретится с «Пермскими медведями», а СКИФ — с «Динамо-Виктором».
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
Предварительный этап
УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 26:33 (13:17)
"Сунгуль" (Снежинск) — СКИФ (Краснодар) — 28:27 (13:16)
"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 30:29 (18:13)
"Каустик" (Волгоград) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 28:31 (15:16)
"Пермские медведи" (Пермь) — «УОР №2» (Москва) — 28:22 (10:10)
"Динамо" (Астрахань) — «Спартак» (Москва) — 25:28 (13:13)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018". Мир обсуждает медведя из Пятигорска Оливье Жиру: "Я предпринял много попыток забить мяч в ворота" Дмитрий Шелестюков: "Очки нужны и "Спартаку", и "Каустику"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить все отношения с РФ36
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Петуха кинули в тренера футбольного клуба5
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение