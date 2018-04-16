«Спартак» сыграет со «СГАУ-Саратовом» в четвертьфинале чемпионата России

Завершился регулярный сезон в чемпионате России-2017/18. Победитель всех чемпионатов страны XXI века «Чеховские медведи» завершили чемпионат на первом месте и встретятся в четвертьфинале с «Сунгулем».

Созданный летом 2017 года "Спартак" уступил «Медведям» только по дополнительным показателям и встретится в четвертьфинале со «СГАУ-Саратовом».

В других матчах 1/4 финала «Университет-Нева» встретится с «Пермскими медведями», а СКИФ — с «Динамо-Виктором».

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Предварительный этап

УГНТУ-ВНЗМ (Уфа) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 26:33 (13:17)

"Сунгуль" (Снежинск) — СКИФ (Краснодар) — 28:27 (13:16)

"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 30:29 (18:13)

"Каустик" (Волгоград) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 28:31 (15:16)

"Пермские медведи" (Пермь) — «УОР №2» (Москва) — 28:22 (10:10)

"Динамо" (Астрахань) — «Спартак» (Москва) — 25:28 (13:13)