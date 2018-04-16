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В ФИФА не планируют использовать медведя из Пятигорска на открытии ЧМ-2018
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В ФИФА не планируют использовать медведя из Пятигорска на открытии ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
ФИФА не намерена использовать медведя Тиму на церемонии открытия чемпионата мира-2018, сообщает BBC со ссылкой на представителя федерации. Медведь вынес мяч перед матчем первенства России в группе «Юг» ПФЛ между «Машук-КМВ» и «Ангуштом».
Медведь открыл матч ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом». Видео //
Медведь на матче в Пятигорске. Как это получилось? //
Мир обсуждает медведя из Пятигорска // Испанцы беспокоятся за медведя, открывшего матч «Машук» — «Ангушт» // Зоозащитники возмущены появлением медведя на футбольном матче в России
Спорт-Экспресс: последние новости
"Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018". Мир обсуждает медведя из Пятигорска Оливье Жиру: "Я предпринял много попыток забить мяч в ворота" Дмитрий Шелестюков: "Очки нужны и "Спартаку", и "Каустику"
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