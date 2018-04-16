В ФИФА не планируют использовать медведя из Пятигорска на открытии ЧМ-2018

ФИФА не намерена использовать медведя Тиму на церемонии открытия чемпионата мира-2018, сообщает BBC со ссылкой на представителя федерации. Медведь вынес мяч перед матчем первенства России в группе «Юг» ПФЛ между «Машук-КМВ» и «Ангуштом».

Медведь открыл матч ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом». Видео //

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