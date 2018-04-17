«Айнтрахт» подписал контракт с вратарём сборной Дании

Вратарь «Брондбю» Фредерик Реннов покинет команду в конце нынешнего сезона и присоединится к «Айнтрахту», сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба.

Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Айнтрахтом» контракт, условия которого пока не разглашаются. К своей новой команде Реннов присоединится летом.

В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 29 встречах чемпионата Дании.

Реннов выступает за сборную Дании, которой на групповом этапе чемпионата мира — 2018 предстоит сыграть с Францией, Австралией и Перу.