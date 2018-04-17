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«Айнтрахт» подписал контракт с вратарём сборной Дании
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«Айнтрахт» подписал контракт с вратарём сборной Дании 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Брондбю» Фредерик Реннов покинет команду в конце нынешнего сезона и присоединится к «Айнтрахту», сообщает официальный «твиттер» немецкого клуба.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Айнтрахтом» контракт, условия которого пока не разглашаются. К своей новой команде Реннов присоединится летом.
В нынешнем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 29 встречах чемпионата Дании.
Реннов выступает за сборную Дании, которой на групповом этапе чемпионата мира — 2018 предстоит сыграть с Францией, Австралией и Перу.
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