«Чеховские медведи» завершили регулярный чемпионат России на первом месте

В заключительном туре Суперлиги «Чеховские медведи» обыграли команду из Уфы УГНТУ‐ВНЗМ со счетом 33:26. Благодаря этой победе подмосковный клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте.

В ¼ финала

плей-офф подопечные Владимира Максимова встретятся с командой «Сунгуль» из Снежинска. Первый матч «Чеховские медведи» проведут в гостях 21 апреля, а ответная игра состоится 25 апреля.

«Чеховские медведи» снова завершили регулярный чемпионат России на первом месте. За последние 16 лет команда приучила нас к своим победам. Традиции подмосковного гандбола передаются из поколения в поколение. Клуб добивался серьезных успехов и на международной арене. Своими достижениями команда демонстрирует отличный пример для юных гандболистов. Теперь впереди у «Чеховских медведей» раунд

плей-офф — Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

«Чеховские медведи» являются

16-кратными

чемпионами России и 6-кратными

обладателями Кубка России.