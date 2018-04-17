Ещё
«Чеховские медведи» завершили регулярный чемпионат России на первом месте
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чеховские медведи» завершили регулярный чемпионат России на первом месте 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В заключительном туре Суперлиги «Чеховские медведи» обыграли команду из Уфы УГНТУ‐ВНЗМ со счетом 33:26. Благодаря этой победе подмосковный клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте.
В ¼ финала
плей-офф  подопечные Владимира Максимова встретятся с командой «Сунгуль» из Снежинска. Первый матч «Чеховские медведи» проведут в гостях 21 апреля, а ответная игра состоится 25 апреля.
«Чеховские медведи» снова завершили регулярный чемпионат России на первом месте. За последние 16 лет команда приучила нас к своим победам. Традиции подмосковного гандбола передаются из поколения в поколение. Клуб добивался серьезных успехов и на международной арене. Своими достижениями команда демонстрирует отличный пример для юных гандболистов. Теперь впереди у «Чеховских медведей» раунд
плей-офф  — Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
«Чеховские медведи» являются
16-кратными
чемпионами России и  6-кратными
обладателями Кубка России.
360tv.ru: последние новости
Терюшков назвал «Чеховских медведей» отличным примером для юных гандболистов «Занимайся любовью во время упражнения»: Винер-Усманова рассказала о подготовке Олимпийской чемпионки Мамун Советский спортсмен Александр Курлович умер в Белоруссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова1
Канадский клуб отказался пускать Свечникова на ЧМ
Украинец Усик отказался проводить бой в России44
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение