Александр Черноиванов: «СГАУ-Саратов» — самый удобный вариант для «Спартака»

16 апреля закончился регулярный чемпионат России в Суперлиге. Определились восемь участников плей-офф. Новичок чемпионата, московский "Спартак" , финишировал на втором месте и в первом раунде сыграет против «СГАУ-Саратов». Линейный красно-белых Александр Черноиванов поделился мнением о предстоящей встрече.

— Из всех команд, которые могли нам достаться в первом раунде плей-офф, «СГАУ-Саратов» — самый удобный вариант, — сказал Черноиванов. — Но сейчас второго шанса не будет, права на ошибку нет ни у кого. Плей-офф — это другая атмосфера, другие эмоции. «Легкие» игры закончились.

Со стороны может показаться, что мы во многих матчах, в том числе и с саратовцами, добились легких побед, но это далеко не так: за каждой такой победой стоит огромный труд всей команды. Да, оба раза мы уверенно победили «СГАУ-Саратов», но в тех играх нам хорошо удавались командные действия, мы хорошо сыграли стартовые отрезки.

В целом, мы подходим к плей-офф в хорошей форме, ребята хорошо бегут и выдерживают темп до конца матча. Немаловажно, что в «Спартаке» собраны игроки, которые не хотят и не умеют проигрывать.

Первый матч красно-белых в плей-офф чемпионата России пройдет в Саратове 21 апреля. Ответная игра состоится 25 апреля в Москве в СФОК «Кунцево». При необходимости, третий матч также пройдет в столице. (Антон ХАЛИЗОВ)