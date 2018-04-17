Определились четвертьфинальные пары чемпионата России по гандболу среди мужских команд

По итогам заключительных матчей предварительного этапа чемпионата России по гандболу в мужской Суперлиге стали известны пары 1/4 финала плей-офф, а также команда, которая заняла первое место.

Борьба за первую строчку развернулась между «Чеховскими медведями» и "Спартаком" . Команды завершили предварительный этап соревнований с одинаковым количеством очков — по 38, однако «Медведи» опередили красно-белых по разнице забитых и пропущенных мячей.

По сравнению с сезоном-2016/17 в плей-офф пробились «Сунгуль» и «Спартак», а «Каустику» и астраханскому «Динамо» этого сделать не удалось.

Пары 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужских команд

"Чеховские медведи" — «Сунгуль»

СКИФ — «Динамо-Виктор»

"Университет-Нева" — «Пермские медведи»

"Спартак" — «СГАУ-Саратов»

Серии начнутся 21 апреля и продлятся до двух побед.