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Определились четвертьфинальные пары чемпионата России по гандболу среди мужских команд
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Определились четвертьфинальные пары чемпионата России по гандболу среди мужских команд 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
По итогам заключительных матчей предварительного этапа чемпионата России по гандболу в мужской Суперлиге стали известны пары 1/4 финала плей-офф, а также команда, которая заняла первое место.
Борьба за первую строчку развернулась между «Чеховскими медведями» и "Спартаком". Команды завершили предварительный этап соревнований с одинаковым количеством очков — по 38, однако «Медведи» опередили красно-белых по разнице забитых и пропущенных мячей.
По сравнению с сезоном-2016/17 в плей-офф пробились «Сунгуль» и «Спартак», а «Каустику» и астраханскому «Динамо» этого сделать не удалось.
Пары 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужских команд
"Чеховские медведи" — «Сунгуль»
СКИФ — «Динамо-Виктор»
"Университет-Нева" — «Пермские медведи»
"Спартак" — «СГАУ-Саратов»
Серии начнутся 21 апреля и продлятся до двух побед.
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