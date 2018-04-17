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Хоккейный турнир среди школьников завершился в столице Югры
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Хоккейный турнир среди школьников завершился в столице Югры 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 31 минуту назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В минувшие выходные в ледовом дворце спорта прошел Открытый турнир города Ханты-Мансийска по хоккею на призы Администрации города. В турнире приняли участие 4 команды: «Северные волки» (школа №1), «Метеор (школа №5)», «Сибирские медведи» (Гимназия №1) и команда из города Советский «Торнадо».
Игра шла по круговой системе установленного регламента. По итогам баталий на льду «Северные Волки» стали победителями турнира, второе место на пьедестале почета заняла команда «Сибирские Медведи», бронзу завоевал «Метеор».
Лидеры в номинациях:
— «Лучший бомбардир» — Путиловский Михаил из команды «Северные волки»;
— «Лучший защитник» — Фартушный Максим из команды «Метеор»;
— «Лучший вратарь» — Мингалеев Арсений из команды «Торнадо»;
— «Лучший игрок турнира» — Целевич Савелий из команды «Сибирские медведи».
Победители и призеры награждены ценными сувенирами.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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