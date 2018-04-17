Ещё
Промес: «Россия выйдет из группы на ЧМ-2018, а дальше — каждая игра как финал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес: «Россия выйдет из группы на ЧМ-2018, а дальше — каждая игра как финал» 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года, а также назвал фаворитов турнира.
«Да, Россию я обязан поддержать! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица.
Группа у России не очень сильная. Думаю, они выйдут из нее, а дальше — каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно», — цитирует Промеса.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А вместе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.
SPORT24.ru: последние новости
Венгер: «"Рома" - "Барселона"? Я смотрел другую игру Лиги чемпионов» Мустафи: «Сделаю все возможное, чтобы отправиться с Германией на ЧМ-2018» Аршавин: «Наверное, даже посмотреть на ЧМ-2018 не съезжу»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение