Промес: «Россия выйдет из группы на ЧМ-2018, а дальше — каждая игра как финал»

Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года, а также назвал фаворитов турнира.

«Да, Россию я обязан поддержать! Но мои фавориты Испания, Германия и Бразилия. Моя любимая троица.

Группа у России не очень сильная. Думаю, они выйдут из нее, а дальше — каждая игра как финал. Качество у российской сборной есть, чтобы пройти далеко. С поддержкой фанатов, конечно», — цитирует Промеса.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А вместе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.