«Тоттенхэм» не смог обыграть «Брайтон», Кейн забил 26-му сопернику в АПЛ 

В матче 35-го тура английской премьер-лиги «Брайтон & Хоув» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 1:1. Оба гола были забиты в начале второго тайма. Примечательно, что нападающий «шпор» Харри Кейн забил 26-й команде из 27, с которыми он встречался в премьер-лиге. На данный момент англичанин не забивал в чемпионате только «Кардиффу».
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур "Брайтон & Хоув" — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:0)
Голы: Кейн, 48 (0:1). Гросс, 50 — с пенальти (1:1).
Судья: Френд (Англия).
17 апреля. Брайтон. Стадион «Фалмер».