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Аспас обновил 62-летний рекорд «Сельты»
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Аспас обновил 62-летний рекорд «Сельты» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Сельты» Яго Аспас отметился забитым мячом в игре 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).
Для форварда этот мяч стал для форварда 20-м в текущем розыгрыше чемпионата.
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