Аспас обновил 62-летний рекорд «Сельты»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас отметился забитым мячом в игре 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).

Для форварда этот мяч стал для форварда 20-м в текущем розыгрыше чемпионата.