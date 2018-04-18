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Знарок до истечения контракта будет консультантом сборной России по хоккею
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Знарок до истечения контракта будет консультантом сборной России по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок до истечения контракта будет исполнять обязанности консультанта национальной команды. Об этом говорится в заявлении Федерации хоккея России, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
12 апреля Знарка на посту главного тренера сборной сменил Илья Воробьев, который будет исполнять обязанности главного тренера команды на чемпионате мира в Дании.
"Федерация хоккея России приняла решение назначить нового главного тренера сборной и сделать меня консультантом до конца срока моего контракта — 31 мая 2018 года, — сказал Знарок. — В это время буду обдумывать планы на будущее. Буду на связи со штабом сборной".
Знарок возглавлял сборную России с 2014 года. Его контракт заканчивается 31 мая 2018 года. Под руководством Знарка сборная России стала чемпионом мира (2014) и олимпийским чемпионом (2018).
Чемпионат мира по хоккею в 2018 году пройдет в Дании. Соревнования начнутся 4 мая, финал турнира пройдет 20 мая.
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