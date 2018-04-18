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Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра
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Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра 

Советский спорт 4 часа назад
Пять игроков сборной Испании по регби получили дисквалификации на разный срок за нападение на арбитра после матча отборочного турнира Кубка мира с Бельгией, сообщает «RT на русском».
Поражение в этой игре лишило испанцев шансов на попадание в финальный турнир. В итоге несколько игроков команды, недовольные решениями судьи, атаковали его после матча.
Федерация регби Европы дисквалифицировала Себастьяна Руэ на 43 недели, Гийома Руэ — на 36 недель, а Пьера Бартера, Люку Гийома и Матье Бели — на 14 недель каждого. Все это время они не смогут выступать как в матчах за сборную, так и за свои клубы.
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