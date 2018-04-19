Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли «Астраханочку» в 1/2 финала плей-офф ЧР

«Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» в первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России по гандболу среди женских команд.

Встреча, состоявшаяся в Ростове-на-Дону в четверг, завершилась победой хозяев со счетом 35:29.

В другом матче краснодарская «Кубань» дома уступила тольяттинской «Ладе» со счетом 27:34. Вторые игры полуфинальных серий до двух побед состоятся 22 апреля.

Первые встречи турнира за 5-8-е места завершились следующим образом:

"Университет" (Ижевск) — «Ставрополье-СКФУ» — 27:24,

"Динамо-Синара" (Волгоград) — «Звезда» (Звенигород) — 27:24.