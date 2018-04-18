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Игрок «Локомотива» Ари оценил шансы сыграть за сборную России
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Игрок «Локомотива» Ари оценил шансы сыграть за сборную России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского «Локомотива» Ари поделился мнением о шансах сыграть за сборную России на чемпионате мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
"Будет легче ответить на этот вопрос, если получу приглашение в сборную. В таком случае все зависело бы от меня. Пока я его не получил", — цитирует Ари пресс-служба железнодорожников.
Также он поделился ожиданиями от игры сборной России.
"Я уверен в нашей команде. Россия осложнит жизнь любому сопернику, никому не поздоровится. Если посмотреть на соперников по группе, то у нас хорошие шансы выйти в плей-офф. Выход из группы — фактор, который придаст уверенности сборной", — отметил Ари.
Ранее бразилец рассказал об экзаменах, которые он сдал для получения гражданства.
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