Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником

Капитан женской сборной России Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Латвии.

Матч пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.

«Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача — подойти к самому матчу в наилучшем состоянии.

Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал.

Одно могу сказать с уверенностью — нас ждет интересный и трудный поединок. Как для команды пройдет период адаптации — покажет игра», — цитирует Андреева пресс-служба Федерации тенниса России.