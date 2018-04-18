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Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником
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Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан женской сборной России Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Латвии.
Матч пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.
«Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача — подойти к самому матчу в наилучшем состоянии.
Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал.
Одно могу сказать с уверенностью — нас ждет интересный и трудный поединок. Как для команды пройдет период адаптации — покажет игра», — цитирует Андреева пресс-служба Федерации тенниса России.
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