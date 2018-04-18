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«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдет в Москве
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«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдет в Москве 

Р-Спорт 1 час назад
«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд сезона-2017/18 пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Место проведения было выбрано членами исполкома федерации путем заочного голосования. Матчи решающей стадии Кубка России состоятся во дворце спорта «Динамо» в Крылатском 24 и 25 мая: на 24 мая запланированы полуфинальные встречи, на 25 мая — матч за третье место и финал.
В «Финале четырех» сразятся краснодарский СКИФ, московский "Спартак", «СГАУ-Саратов» и «Чеховские медведи». Действующим обладателем Кубка России является СКИФ.
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