«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдет в Москве 

«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд сезона-2017/18 пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Место проведения было выбрано членами исполкома федерации путем заочного голосования. Матчи решающей стадии Кубка России состоятся во дворце спорта «Динамо» в Крылатском 24 и 25 мая: на 24 мая запланированы полуфинальные встречи, на 25 мая — матч за третье место и финал.
В «Финале четырех» сразятся краснодарский СКИФ, московский "Спартак", «СГАУ-Саратов» и «Чеховские медведи». Действующим обладателем Кубка России является СКИФ.