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В Волгограде перед Днем Победы пройдет товарищеский матч Россия-Германия
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В Волгограде перед Днем Победы пройдет товарищеский матч Россия-Германия 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде 8 мая юношеская сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Германии. Встреча состоится на арене спортивного комплекса «Зенит».
— Матч Россия — Германия станет для россиян одним из этапов подготовки к первому отборочному раунду Чемпионата Европы-2019, — сообщили сегодня в Российском футбольном союзе. — С 13 по 19 ноября на Кипре сборная России под руководством Андрея Гордеева поборется за выход в весеннюю стадию квалификации с хозяевами, Черногорией и Латвией. Немецкая сборная, освобожденная от первого этапа отбора согласно рейтингу УЕФА, готовится уже к Элитному раунду следующего розыгрыша ЕВРО.
Матч с участием юношей из России и Германии состоится в Волгограде накануне финальной игры Олимп Кубка России по футболу сезона 2017/2018. Встретятся в финале 9 мая победители матчей «Авангард» (Курск) / «Шинник» (Ярославль) и «Спартак» (Москва) / «Тосно» (Ленинградская область).
Финал Кубка России будет сыгран на новом стадионе «Волгоград Арена».
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