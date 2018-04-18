Кайл Уокер: «Победа на чемпионате мира будет сродни чуду»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер признался, что выиграть чемпионат мира будет нелегко. Однако он отметил, что у национальной команды есть игроки, чтобы преуспеть в этом.

— Я надеюсь, что мы пройдем так далеко, как сможем, но нужно быть реалистами. Победа на чемпионате мира будет сродни чуду, — цитирует Guardian Уокера. — Однако у нас есть игроки, чтобы преуспеть в этом. Многие из нас играют, возможно, в лучшей лиге мира.

Англичане на чемпионате мира-2018 сыграют в группе G со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

Отметим, что островитяне выигрывали мировое первенство лишь раз, в 1966-м году. С тех пор лучшим результатом англичан было четвертое место в 1990-м году в Италии. На последнем чемпионате мира в Бразилии, в 2014-м году, сборная Англии не смогла выйти из группы, набрав один балл.