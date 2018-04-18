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Уокер: «На ЧМ-2018 сыграют замечательные команды, а выступления сборной Англии фантастическими не назвать»
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Уокер: «На ЧМ-2018 сыграют замечательные команды, а выступления сборной Англии фантастическими не назвать» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился мнением о шансах сборной Англии на победу в ЧМ-2018.
"Постараемся дойти так далеко, как получится, но надо оставаться реалистами. Для победы на Чемпионате Мира должно произойти чудо, и нам нужны футболисты, которые готовы совершить его. Да, у нас есть хорошие игроки, многие из нас выступают, возможно, в лучшем чемпионате мира. Но есть ли у нас необходимый опыт? Увы, нет. Не в ближайшие годы.
Если смотреть правде в глаза, на турнире сыграют замечательные команды, а наши выступления фантастическими не назвать" — приводит слова Уокера FourFourTwo.
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