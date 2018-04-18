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Краевая столица примет отборочные матчи к Кубку России по «семёрке»
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Краевая столица примет отборочные матчи к Кубку России по «семёрке» 

Советский спорт 47 минут назад
Участники — шесть команд Юга России. Кроме хозяев — регбистов «Кубани», в турнире примут участие и студенты Кубанского Государственного Технологического Университета.
Начало матчей 22 апреля на стадионе «Труд» в 10:00. О расписании матчей будет сообщено дополнительно.
P. S. Напомним, что в Кубке России в командах Суперлиги могут выступать только игроки до 23 лет. На любительские команды это правило не распространяется.
Участники:
1. «Кубань» (Краснодар) — 4 место в Кубке России по регби-7 2017
2. «Булава» (Таганрог) — 11 место в Кубке России по регби-7 2017
3. «КубГТУ» (Краснодар) — 2 место в отборочном этапе Кубка России по регби-7 2017
4. Сборная Кабардино-Балкарской Республики — II место Чемпионата СКФО 2018
5. «Сарматы» (Северная Осетия) — III место Чемпионата СКФО 2018
6. Сборная Чеченской Республики — IV место Чемпионата СКФО 2018
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