Краевая столица примет отборочные матчи к Кубку России по «семёрке»

Участники — шесть команд Юга России. Кроме хозяев — регбистов «Кубани», в турнире примут участие и студенты Кубанского Государственного Технологического Университета.

Начало матчей 22 апреля на стадионе «Труд» в 10:00. О расписании матчей будет сообщено дополнительно.

P. S. Напомним, что в Кубке России в командах Суперлиги могут выступать только игроки до 23 лет. На любительские команды это правило не распространяется.

Участники:

1. «Кубань» (Краснодар) — 4 место в Кубке России по регби-7 2017

2. «Булава» (Таганрог) — 11 место в Кубке России по регби-7 2017

3. «КубГТУ» (Краснодар) — 2 место в отборочном этапе Кубка России по регби-7 2017

4. Сборная Кабардино-Балкарской Республики — II место Чемпионата СКФО 2018

5. «Сарматы» (Северная Осетия) — III место Чемпионата СКФО 2018

6. Сборная Чеченской Республики — IV место Чемпионата СКФО 2018