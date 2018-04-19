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В составе сборной России на Кубке Европы по дзюдо выступят 8 оренбуржцев
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В составе сборной России на Кубке Европы по дзюдо выступят 8 оренбуржцев 

Rambler News Service 1 час назад
Спортивное мероприятие пройдет в Оренбурге 12 — 13 мая. В команду России от области войдут 5 мужчин и 3 женщины.
В этом году уже зарегистрировано около 400 участников.
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