В составе сборной России на Кубке Европы по дзюдо выступят 8 оренбуржцев

Спортивное мероприятие пройдет в Оренбурге 12 — 13 мая. В команду России от области войдут 5 мужчин и 3 женщины.

В этом году уже зарегистрировано около 400 участников.