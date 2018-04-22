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Сборная России потерпела первое поражение на домашнем ЮЧМ, уступив финнам
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Сборная России потерпела первое поражение на домашнем ЮЧМ, уступив финнам 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Юниорская сборная России уступила команде Финляндии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 4:5. До этого россияне выиграли два матча из двух. Заброшенные шайбы в составе российской команды на свой счёт сумели записать Александр Жабреев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Павел Дорофеев. Голы у финской команды забили Никлас Нордгрен (дубль), Кристиан Танус, Сампо Ранта и Пеэтро Сеппяля.
Сборная России не может обыграть финнов на юниорских чемпионатах мира с 2013 года.
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