Сборная России потерпела первое поражение на домашнем ЮЧМ, уступив финнам

Юниорская сборная России уступила команде Финляндии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 4:5. До этого россияне выиграли два матча из двух. Заброшенные шайбы в составе российской команды на свой счёт сумели записать Александр Жабреев, Кирилл Марченко, Иван Морозов Павел Дорофеев . Голы у финской команды забили Никлас Нордгрен (дубль), Кристиан Танус, Сампо Ранта и Пеэтро Сеппяля.

Сборная России не может обыграть финнов на юниорских чемпионатах мира с 2013 года.

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